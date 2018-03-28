«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации

«Лукойл» второй раз за неделю обогнал «Газпром» по капитализации. По данным Московской биржи на 10.33 мск, обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,4%. Стоимость одной акции составляла 140,24 руб. Капитализация компании составляла 3,309 трлн руб.

Обыкновенная акция «Лукойла» в это же время стоила 3892,5 руб. Рост составил 0,37%. Капитализация компании при этом выросла до 3,317 трлн руб. В прошлый раз «Лукойл» обгонял «Газпром» по капитализации 23 марта.