«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации 

«Лукойл» второй раз за неделю обогнал «Газпром» по капитализации. По данным Московской биржи на 10.33 мск, обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,4%. Стоимость одной акции составляла 140,24 руб. Капитализация компании составляла 3,309 трлн руб.
Обыкновенная акция «Лукойла» в это же время стоила 3892,5 руб. Рост составил 0,37%. Капитализация компании при этом выросла до 3,317 трлн руб. В прошлый раз «Лукойл» обгонял «Газпром» по капитализации 23 марта.
27 марта «Лукойл» впервые в истории обогнал по капитализации «Роснефть». Сейчас первое место по капитализации занимает Сбербанк, на второе место поднялся «Лукойл», на третьем — «Газпром». «Роснефть» во вторник выбыла из первой тройки, опустившись на четвертую строчку.