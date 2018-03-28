ЦБ подал иск о банкротстве банка «Алжан»

Регулятор 2 марта отозвал у финучреждения лицензию на осуществление банковских операций.

«Осуществленные ООО «КБ „Алжан“ во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Кроме того, ООО „КБ „Алжан“ неоднократно допускались нарушения требований федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю“, — отмечали в ЦБ.