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Законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха рекомендован ко второму чтению в ГД
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Законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха рекомендован ко второму чтению в ГД 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. Решение принято в ходе заседания комитета.
«В таблице четыре поправки. Мы учли все, о чем нам говорили министерства, депутаты и так далее. Мы учли и рассматриваемые маршруты туристические, и маршруты, когда дети самостоятельно идут в турпоходы. Кроме того, мы учли, что персональных данных не должно быть — дается замечание без указания фамилии», — сказала глава комитета Тамара Плетнева в ходе обсуждения законопроекта.
Документ подразумевает введение для федерального органа исполнительной власти обязанности разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.
«Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления», — отмечают авторы законопроекта, которыми выступили группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой.
Также проектом закона предлагается ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха.
Подразумевается, что региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.
Кроме того, все обращения родителей (лиц, их заменяющих), поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения предлагается размещать на официальном сайте органа власти в интернете.
«Указанные обращения перед опубликованием должны будут быть обезличены в целях соблюдения законодательства о защите персональных данных», — поясняют авторы документа.
Данным законопроектом также утверждается в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и размещение его на сайте органов исполнительной власти субъектов.
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