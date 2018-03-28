Сотрудники МЧС неправильно потратили два миллиарда рублей и попали в СИЗО

Бывший директор департамента развития МЧС Александр Томашов арестован по уголовному делу о нецелевом использовании более 1,7 миллиарда бюджетных рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»

Мера пресечения офицеру избрана до 22 апреля. По этому делу также проходит бывший глава финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев, находящийся под домашним арестом.

По данным газеты, МЧС заключило контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200 с Таганрогским авиационным НПО имени Бериева на сумму 1,74 миллиарда рублей, однако спецтехника так и не поступила. В результате бюджетные средства были потрачены на покупку пожарной спецтехники — автомобилей, вертолетов Ми-8. ФСБ проверила расходование бюджетных средств и выявило нарушения в виде нецелевого использования денег.

Томашов, имеющий чин действительного государственного советника 3-го ранга (соответствует армейскому генерал-майору), категорически отрицал свою вину, заявил его адвокат. Источник издания сообщил, что офицер рассказал следователям о своей непричастности к заключению этих контрактов. Обвиняемый утверждает, что перенаправление денег с самолетов на вертолеты обсуждалось на коллегии МЧС, состоявшейся в феврале 2016 года, за четыре месяца до его назначения на должность директора департамента развития.

Его адвокат добавил, что у Томашева 39 лет безупречной службы в вооруженных силах и в МЧС, участие в 56 гуманитарных и спасательных операциях, включая командировки в Сирию . Также он награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Томашов ушел со службы в МЧС в 2017 году. Следователи не нашли у него при обысках предметов роскоши и элитной недвижимости, его задержали в квартире, которую он получил 15 лет назад от Минобороны