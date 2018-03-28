Голикова рассказала о рисках изменения ставок подоходного налога 

К изменению ставок подоходного налога надо относиться очень осторожно, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью KP.
По ее мнению введение какой-либо шкалы в этой ситуации осложнит администрирование налога и появятся те категории граждан, которых от его уплаты надо будет освободить. А в результате это приведет к тому, что региональные бюджеты не получат средств, ведь для них такой налог — бюджетообразующий. «Добиваться справедливости можно и другими механизмами, а не только подоходным налогом», — считает Голикова.
Кроме этого она высказала свое отношение к программе выплаты материнского капитала, заявив, что он должен выплачиваться всем без какой-то адресности.