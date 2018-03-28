Рубль незначительно сдает позиции на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,59 рубля, курс евро повысился менее чем на копейку, до 71,35 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Торги на Московской бирже открылись достаточно спокойно на фоне коррекции нефтяных котировок после их снижения накануне, отмечают эксперты. На нефть оказала давление публикация данных Американского института нефти (API).

Согласно представленным еженедельным данным API, за минувшую неделю запасы нефти выросли на 5,32 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 5,8 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,24 млн баррелей.

Продуктовый виджет

«Учитывая общее укрепление американской валюты, трейдеры предпочли сфокусироваться на увеличении запасов нефти. Хотя с учетом сокращения запасов нефтепродуктов они вышли нейтральными», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов

Впрочем, он допускает, что в первой половине дня нацвалюта попытается укрепиться. «Учитывая текущую ситуацию на рынке Forex и то, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на сумму 30 млрд рублей, в первые три-четыре часа рубль может укрепиться», — поясняет аналитик.

Однако по итогам дня он ожидает повышения пары USD/RUB до 57,75 рубля за «американца», а пары EUR/RUB — до 71,57 рубля за единицу европейской валюты.