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Чистая прибыль Petropavlovsk за 2017 год выросла на 30,9% — до $41,5 млн
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Чистая прибыль Petropavlovsk за 2017 год выросла на 30,9% — до $41,5 млн 

Rambler News Service 41 минуту назад
Чистая прибыль золотодобывающей компании Petropavlovsk по итогам 2017 года выросла на 30,9% по сравнению с показателем за 2016 год — до $41,5 млн, следует из сообщения компании.
Выручка Petropavlovsk за 2017 год увеличилась на 8,6% в годовом выражении — до $587,4 млн  Производство золота за прошедший год увеличилось на 9,8% по сравнению с показателем за 2016 года — до 439,6 тыс. унций.
Petropavlovsk — один из крупнейших производителей золота в России. Основные добывающие мощности находятся в Амурской области на Дальнем Востоке России.
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