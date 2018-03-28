Чистая прибыль Petropavlovsk за 2017 год выросла на 30,9% — до $41,5 млн

Чистая прибыль золотодобывающей компании Petropavlovsk по итогам 2017 года выросла на 30,9% по сравнению с показателем за 2016 год — до $41,5 млн, следует из сообщения компании.

Выручка Petropavlovsk за 2017 год увеличилась на 8,6% в годовом выражении — до $587,4 млн Производство золота за прошедший год увеличилось на 9,8% по сравнению с показателем за 2016 года — до 439,6 тыс. унций.