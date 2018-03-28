Приток средств НПФ в ближайшую неделю будет стимулировать спрос на рублевые облигации, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка

Доходность 2-х летних бумаг выросла на 1 б.п. до 6,31%, пяти и десятилетние бумаги выросли в доходности на 2 б.п. до 6,55% и 7,06% соответственно. Снижение котировок бумаг проходило на фоне снижения нефтяных цен и ослабления рубля.

Сегодня Минфин проведет последние аукционы первого квартала. Инвесторам будут предложены ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г. на 20 млрд руб. и ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г. на 10 млрд руб. Вчера торги закрывались с доходностью бумаг 6,74% и 7,39% соответственно. Учитывая конъюнктуру последних дней, предложение на аукционе большего объема коротких бумаг выглядит вполне логично. Кроме того обслуживание коротких заимствований обходится Минфину дешевле.