Отель «Аэростар» на Ленинградском проспекте перешел в управление Airhotel 

МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Гостиница «Аэростар» на Ленинградском проспекте в Москве перешла под управление компании Airhotel, подконтрольной выходцам из сети Azimut Александру Гендельсману и Николаю Филатову, сообщила в среду газета «Коммерсант».
До этого у объекта, чья рыночная стоимость может достигать 50 миллионов долларов, сменился собственник: владелец MosCityGroup Павел Фукс уступил гостиницу одному из акционеров Совкомбанка и бизнес-парка Riga Land Алексею Фисуну, говорится в статье.
"Аэростар" расположен в Хорошевском районе на севере Москвы и работает с 1991 года. Сейчас в гостинице 302 номера на 602 места. Как рассказали изданию в Airhotel, сейчас собственник проводит реновацию отеля.
По оценкам Airhotel, сейчас среднегодовая загрузка «Аэростара» составляет 75%: компания ставит перед собой задачу довести ее в ближайшем будущем до 85%.
Airhotel существует с 2011 года. Кроме «Аэростара» компания управляет жилым комплексом «Золотая бухта» в Анапе, санаторием «Кудепста» в Сочи, отелем Sunflower в Москве, комплексом «Турист» в Омске, объектами "Домодедово парк-отель" и «Аэротель экспресс» в аэропорту Домодедово.