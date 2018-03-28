Отель «Аэростар» на Ленинградском проспекте перешел в управление Airhotel

До этого у объекта, чья рыночная стоимость может достигать 50 миллионов долларов, сменился собственник: владелец MosCityGroup Павел Фукс уступил гостиницу одному из акционеров Совкомбанка и бизнес-парка Riga Land Алексею Фисуну, говорится в статье.

"Аэростар" расположен в Хорошевском районе на севере Москвы и работает с 1991 года. Сейчас в гостинице 302 номера на 602 места. Как рассказали изданию в Airhotel, сейчас собственник проводит реновацию отеля.

По оценкам Airhotel, сейчас среднегодовая загрузка «Аэростара» составляет 75%: компания ставит перед собой задачу довести ее в ближайшем будущем до 85%.