Ещё
За кражу с банковских карт планируют сажать на 3 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

За кражу с банковских карт планируют сажать на 3 года 

Anti-Malware.ru 47 минут назад
Во втором чтении Государственной Думой был принят закон об ужесточении уголовного наказания за кражу средств с банковских карт. Инициаторами проекта выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В пояснительной записке к проекту объясняется, что его целью является обеспечение повышенной уголовно-правовой защиты граждан и организаций за счет усиления уголовной ответственности за хищение средств с банковской счета. Таким образом, проектом будет дополнена статья «Кража», которая прописана в УК РФ. Помимо этого, соответствующие изменения будут внесены в статью «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» УК РФ.
Ужесточается уголовная ответственность за хищение чужих средств с «использованием поддельного или чужого электронного средства платежа, включая кредитную, расчетную или иную платежную карту путем обмана работника кредитной, торговой или иной организации».
Предусмотренное наказание — лишение свободы сроком до трех лет.
Напомним, что мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах.
Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной трансакции. Назвав его, торговец ожидаемо лишается средств.
Anti-Malware.ru: последние новости
ЦБ обязал банки проводить платежи во время кибератак Сервисы Google буду недоступны для несертифицированных Android-устройств Canonical выпускает патчи Spectre для Ubuntu и Meltdown для PowerPC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1048
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово106
Названо окончательное число погибших в Кемерово109
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»23
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»176
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение