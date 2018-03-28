За кражу с банковских карт планируют сажать на 3 года

Во втором чтении Государственной Думой был принят закон об ужесточении уголовного наказания за кражу средств с банковских карт. Инициаторами проекта выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

В пояснительной записке к проекту объясняется, что его целью является обеспечение повышенной уголовно-правовой защиты граждан и организаций за счет усиления уголовной ответственности за хищение средств с банковской счета. Таким образом, проектом будет дополнена статья «Кража», которая прописана в УК РФ . Помимо этого, соответствующие изменения будут внесены в статью «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» УК РФ.

Ужесточается уголовная ответственность за хищение чужих средств с «использованием поддельного или чужого электронного средства платежа, включая кредитную, расчетную или иную платежную карту путем обмана работника кредитной, торговой или иной организации».

Предусмотренное наказание — лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, что мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах.

Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной трансакции. Назвав его, торговец ожидаемо лишается средств.