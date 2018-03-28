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Pertamina выиграла тендер на разработку месторождения Мансури в Иране
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Pertamina выиграла тендер на разработку месторождения Мансури в Иране 

Прайм 56 минут назад
Государственная нефтегазовая компания Индонезии выиграла тендер на разработку месторождения Мансури (Mansouri) в Иране, на которое также претендовал "Лукойл", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя департамента Pertamina по разведке и добыче Сямсу Алам (Syamsu Alam).
"Контракт будет подписан в начале мая", — сообщил представитель компании.
Компания будет владеть 80% доли участия в месторождении, а оставшаяся доля будет принадлежать «местным партнерам» компании, сообщил Алам. При этом он добавил, что компания будет искать и других иностранных партнеров, чтобы разделить операционные риски.
Pertamina намерена увеличить добычу на Мансури до 250 тысяч баррелей нефти в день с нынешнего уровня в 60 тысяч баррелей в день за пять лет, сообщил представитель компании. Он не исключил, что нефть с месторождения может быть направлена в Индонезию.
В августе прошлого года СМИ сообщали, что Pertamina также готова взяться за разработку другого иранского месторождения Аб-Теймур (Ab-Teymor). В августе 2016 года Pertamina подписала с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) меморандум о взаимопонимании с целью предварительного изучения месторождений Аб-Теймур и Мансури.
При этом на оба иранские месторождения также претендовала российская компания «Лукойл». В середине февраля глава компании Вагит Алекперов сообщал, что «Лукойл» может подготовить предложения по двум блокам в Иране через 3-4 месяца. Он уточнил, что «Лукойл» продолжает переговоры с Ираном и по Аб-Теймуру, и по Мансури.
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