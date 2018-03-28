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Pertamina выиграла тендер на месторождение Мансури в Иране, на которое претендует «Лукойл»
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Pertamina выиграла тендер на месторождение Мансури в Иране, на которое претендует «Лукойл» 

Rambler News Service 29 минут назад
Индонезийская Pertamina выиграла тендер на разработку месторождения Мансури в Иране, на которое также претендует «Лукойл», сообщает издание The Jakarta Post со ссылкой на представителя Pertamina Сямсу Алама.
Индонезийская компания должна подписать контракт на разработку месторождения в мае текущего года. Компания будет владеть 80% доли участия в проекте, оставшаяся доля будет принадлежать иранской стороне. При этом Pertamina по прежнему рассчитывает привлечь в проект как минимум ещё одного партнера
«Иранское правительство дало нам свободу действий, разрешив подписать контракт в начале мая, прежде чем другие партнеры присоединятся к проекту. Одно можно сказать наверняка, дело должно быть сделано до начала периода мусульманского поста (17 мая. — RNS)», — сказал Алам.
Он пояснил, что у индонезийской компании было несколько потенциальных партнеров для разработки месторождения Мансури.
Pertamina рассчитывает постепенно, в течение пяти лет увеличить добычу нефти на месторождении с 60 до 250 тыс. баррелей в сутки. Компания планирует вложить в проект порядка $6 млрд в течение 20 лет.
Как ранее сообщало RNS, «Лукойл» интересуется работой на двух иранских месторождениях — Аб-Теймур и Мансури в провинции Хузестан. В конце августа 2017 года «Лукойл» представил Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) план разработки месторождения Мансури в Иране.
В ноябре 2017 года глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что «Лукойл» ведет переговоры с индонезийской компанией Pertamina о создании консорциума по работе на месторождении Мансури.
В середине февраля текущего года Алекперов сообщил, что «Лукойл» [продолжает] (https://rns.online/energy/Lukoil-sohranyaet-plani-po-sozdaniyu-konsortsiumov-po-mestorozhdeniyam-ab-Teimur-i-Mansuri-v-Irane-2018-02-15/) переговоры о создании консорциумов по месторождениям Аб-Теймур и Мансури в Иране.
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