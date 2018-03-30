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Для повышения МРОТ бюджету Архангельска необходимо еще 213 миллионов рублей
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Для повышения МРОТ бюджету Архангельска необходимо еще 213 миллионов рублей 

29.ru 44 минуты назад
Фото: 29.ru
С 1 мая минимальный размер оплаты труда составит 11 163 рубля. Несмотря на то, что городской бюджет впервые за последние годы выполнен с профицитом, в Архангельске недостает 213 миллионов рублей для выплат МРОТ.
На повышение МРОТ в Архангельске из областного и федерального бюджета выделят 50 миллионов рублей. 85–90 миллионов есть в городском бюджете. Еще 77 миллионов придется изыскать дополнительно.
По разным оценкам из-за неформальной занятости бюджет теряет 1,5–2,5 миллиарда рублей.
— Сегодня конкурентоспособность ведения бизнеса на Севере низка. Федеральное законодательство установило ряд дополнительных мер поддержки работников — северные надбавки, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 36-часовая рабочая неделя для женщин. При этом коммерческие предприятия обязаны обеспечивать исполнение данных обязательств из собственной прибыли, что серьезно снижает конкурентоспособность бизнеса. Допустим, по сравнению с соседней Вологдой предприниматели Архангельска и Северодвинска получают гораздо меньшую выручку, — рассказал исполняющий обязанности главы города Даниил Шапошников.
Губернатор области Игорь Орлов рассказывал о 1,35 миллиарда рублей, выделенных на оплату МРОТ. Из федерального бюджета поступило 529,8 миллиона рублей, еще 690 миллионов выделено из областного. Оставшийся 131 миллион должен лечь на плечи муниципальных образований региона.
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