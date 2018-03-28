«Водоканал» Екатеринбурга нанимает выбивателей долгов

МУП «Водоканал» Екатеринбурга объявил тендер на оказание коллекторских услуг, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Открытый конкурс предполагает заключение агентского договора на комплексное оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности. Речь идёт о холодной воде и водоотведении, а цена вопроса — 5 млн рублей.

За эти деньги коллекторы должны будут взыскивать долги юрлиц в досудебном порядке, готовить иски в суд, представлять «Водоканал» в судах, подавать апелляции и предпринимать иные меры, предусмотренные законодательством РФ

Контракт будет действовать до апреля 2019 года. Деньги «выбивателям долгов» «Водоканал» заплатит из средств самого предприятия.