ВТБ развивает сотрудничество с ООО «РЖД Интернешнл»

Проект предусматривает строительство крупнейшей в Сербии двухпутной железной дороги, включая возведение виадука и тоннеля. В результате реализации проекта будет построена современная железнодорожная инфраструктура, позволяющая увеличить скорость движения с 30 до 120 км/ч, а на отдельных участках и до 200 км/ч.