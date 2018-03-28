Приставы в 2017 году списали жителям России 2,2 трлн рублей безнадежных долгов

Судебные приставы по итогам 2017 года списали безнадежных долгов жителей России на общую сумму в 2,2 трлн руб. В сравнении с 2016 годом показатель вырос на 16%, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Рост объема списанных долгов связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов граждан в прошлом году, отмечает издание. По данным Банка России, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13% — до 12 трлн руб., в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом году упали на 1,7%, свидетельствуют данные Росстата

По информации Национального центра банкротств (НЦБ), средний размер безнадежной задолженности за 2017 год вырос на 34% — до 1,7 млн руб. Одновременно в Объединенном кредитном бюро отметили, что на 1 марта 2018 года число потенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тыс.