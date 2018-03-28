Ещё
В Приангарье открыт счет для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Приангарье открыт счет для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре в Кемерове 

Хот 54 минуты назад
Фото: Хот
В Иркутской области открыт счет для помощи пострадавшим и семьям
погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово. Об  этом сообщили в министерстве социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области.
В ближайшее время Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также
члены регионального Правительства перечислят на данный счет дневной
заработок.
— Это огромная трагедия не только для кемеровчан, но и для всех жителей
страны. На мой взгляд, мы можем внести свой небольшой посильный вклад.
Сейчас объявили сбор средств, мы также можем помочь, — сказал Сергей
Левченко.
Напомним, 28 марта в связи с трагедией в Кемерове в России объявлен
общенациональный траур. На территории Иркутской области на всех
административных зданиях приспущены государственные, региональные и  муниципальные флаги, отменены увеселительные мероприятия.
Реквизиты для перечисления
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ОКТМО 25701000
В назначении платежа указать: «Оказание помощи гражданам пострадавшим в результате пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в городе Кемерово»
Хот: последние новости
Полиция просит граждан ограничиться в переводах крупных денежных сумм в качестве предоплаты за автомобильную технику Дорожная служба Иркутской области протестирует погрузчик белорусского производства Грубейшие нарушения требований пожарной безопасности привели к крупному пожару в торговом центре в г. Ангарске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1048
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово106
Названо окончательное число погибших в Кемерово109
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»23
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»176
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение