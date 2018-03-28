В Приангарье открыт счет для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре в Кемерове 

В Иркутской области открыт счет для помощи пострадавшим и семьям
погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово. Об этом сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В ближайшее время Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также
члены регионального Правительства перечислят на данный счет дневной
заработок.
— Это огромная трагедия не только для кемеровчан, но и для всех жителей
страны. На мой взгляд, мы можем внести свой небольшой посильный вклад.
Сейчас объявили сбор средств, мы также можем помочь, — сказал Сергей
Левченко.
Напомним, 28 марта в связи с трагедией в Кемерове в России объявлен
общенациональный траур. На территории Иркутской области на всех
административных зданиях приспущены государственные, региональные и муниципальные флаги, отменены увеселительные мероприятия.
Реквизиты для перечисления
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ОКТМО 25701000
В назначении платежа указать: «Оказание помощи гражданам пострадавшим в результате пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в городе Кемерово»