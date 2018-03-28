В Приангарье открыт счет для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре в Кемерове

Иркутской области открыт счет для помощи пострадавшим и семьям

погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово . Об этом сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В ближайшее время Губернатор Иркутской области Сергей Левченко , а также

члены регионального Правительства перечислят на данный счет дневной

заработок.

— Это огромная трагедия не только для кемеровчан, но и для всех жителей

страны. На мой взгляд, мы можем внести свой небольшой посильный вклад.

Сейчас объявили сбор средств, мы также можем помочь, — сказал Сергей

Левченко.

Напомним, 28 марта в связи с трагедией в Кемерове в России объявлен

общенациональный траур. На территории Иркутской области на всех

административных зданиях приспущены государственные, региональные и муниципальные флаги, отменены увеселительные мероприятия.

Реквизиты для перечисления

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ОКТМО 25701000

В назначении платежа указать: «Оказание помощи гражданам пострадавшим в результате пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в городе Кемерово»