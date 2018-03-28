Полиция просит граждан ограничиться в переводах крупных денежных сумм в качестве предоплаты за автомобильную технику

В дежурную часть Межмуниципального отдела

МВД России «Зиминский» обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные лица путем мошеннических действий совершили хищение у него

27 тысяч рублей.

При выяснении обстоятельств случившегося,

оперативники установили, что молодой человек с супругой собирались

приобрести себе транспортное средство.

На сайте «Дром» супруги нашли объявление о продаже автомобиля «Мазда 3» по заниженной стоимости. В качестве

предоплаты они перевели на счёт продавца 5 тысяч рублей. Спустя

некоторое время владелец иномарки перезвонил покупателям и попросил

перевести еще денежные средства, поскольку якобы его родственник срочно

нуждался в медицинской помощи. Следующий перевод составил уже 22 тысячи

рублей. Далее жителю Зимы позвонила девушка и представилась братом

хозяина машины. Она снова попросила денег в счет будущей покупки.

Только после этого супружеская пара поняла, что стали жертвами мошенников. Телефоны злоумышленников стали недоступными.