Полиция просит граждан ограничиться в переводах крупных денежных сумм в качестве предоплаты за автомобильную технику 

В дежурную часть Межмуниципального отдела
МВД России «Зиминский» обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные лица путем мошеннических действий совершили хищение у него
27 тысяч рублей.
При выяснении обстоятельств случившегося,
оперативники установили, что молодой человек с супругой собирались
приобрести себе транспортное средство.
На сайте «Дром» супруги нашли объявление о продаже автомобиля «Мазда 3» по заниженной стоимости. В качестве
предоплаты они перевели на счёт продавца 5 тысяч рублей. Спустя
некоторое время владелец иномарки перезвонил покупателям и попросил
перевести еще денежные средства, поскольку якобы его родственник срочно
нуждался в медицинской помощи. Следующий перевод составил уже 22 тысячи
рублей. Далее жителю Зимы позвонила девушка и представилась братом
хозяина машины. Она снова попросила денег в счет будущей покупки.
Только после этого супружеская пара поняла, что стали жертвами мошенников. Телефоны злоумышленников стали недоступными.