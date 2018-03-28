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Softbank и саудиты создают проект солнечной энергии
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Softbank и саудиты создают проект солнечной энергии 

Вести Экономика 6 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия и японская SoftBank Group Corp. подписали меморандум о взаимопонимании. Они планируют развивать крупнейший в мире проект в сфере солнечной энергетики. Объем вложений, как ожидается, составит $200 млрд, сообщает Bloomberg.
Глава SoftBank Масаёси Сон. Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Основатель SoftBank Масаёси Сон представил проект во вторник в Нью-Йорке на церемонии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Генерирующие мощности проекта составят 200 гигаватт — это примерно в 100 раз больше, чем следующая по величине предлагаемая разработка.
"Это огромный шаг в истории человечества, — заявил принц Мухаммед. — Это смело, рискованно, и мы надеемся, что нам это удастся".
По словам главы SoftBank, предполагается, что проект, который будет включать в себя весь спектр от генерации электроэнергии до производства панелей и оборудования, позволит создать 100 тыс. рабочих мест и сократит затраты на электроэнергию на $40 млрд
Проект достигнет максимальной мощности к 2030 году.
"В королевстве много солнечного света, большая площадь свободных земель и прекрасные инженеры, значительные трудовые ресурсы, но самое главное, лучшее видение", — сказал Сон журналистам на брифинге.
Саудовская Аравия также планирует построить 16 ядерных реакторов в течение ближайших 25 лет стоимостью более $80 млрд
По данным Bloomberg New Energy Finance, спрос на электроэнергию в стране рос на 9% в год с 2000 года.
Как сообщали «Вести. Экономика», план Мухаммеда бен Салмана «Видение-2030» предусматривает диверсификацию экономики Саудовской Аравии, создание крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращение зависимости от углеводородов.
В ноябре источники Bloomberg рассказали, что SoftBank планирует инвестировать в Саудовскую Аравию $25 млрд в течение следующих трех-четырех лет. Сообщалось, что SoftBank намерен вложить $15 млрд в новый город под названием Neom, который наследный принц планирует построить на побережье Красного моря.
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