Банки.ру: как получить ипотеку при сером доходе?

Один из самых распространенных мифов об ипотеке связан с мнением, что без справки 2-НДФЛ получить кредит невозможно.

Однако если несколько лет назад банки действительно редко шли на оформление таких сделок, то сейчас клиенту достаточно принести в банк справку о доходе по форме банка либо по форме работодателя, и кредит будет выдан на тех же условиях, что и при наличии 2-НДФЛ, или с незначительным повышением ставки. При этом рассчитывать на ипотеку можно и при отсутствии каких-либо документов о доходе, однако в этом случае нужно быть готовым к повышению ставки, существенному увеличению первоначального взноса (в большинстве случаев он должен быть равен 40—50% от стоимости недвижимости) и подтверждению занятости. (Смотреть схему)

Продуктовый виджет

Согласно данным Россестра, в феврале 2018 года в Москве был зафиксирован двукратный прирост по количеству заключенных договоров долевого участия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5 576 ДДУ в феврале 2018-го против 3 253 ДДУ в феврале 2017-го). Одновременно на вторичном рынке жилья количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости превысило показатели прошлого года только на 19,5% (10 139 ДКП в феврале 2018-го против 8 486 ДКП в феврале 2017-го).

В связи с этим в данном рейтинге мы решили проанализировать условия, которые будут действовать для заемщиков при оформлении кредита на покупку новостройки в Москве и предъявлении справки по форме банка или по форме работодателя, и выбрать топ-10 таких предложений. Для удобства сравнения мы ранжировали кредиты по ставке, которая будет действовать при оплате клиентом за свой счет 20% от стоимости квартиры. При этом во многих банках получить такой заем можно и при более низком взносе. Сумма и срок кредита нами не ограничивались, так как значительного влияния на ставку они не имеют. (Смотреть таблицу)

Указанные в рейтинге процентные ставки действительны при заданных параметрах для работников по найму, приобретающих комплексное ипотечное страхование. Учитывались ставки, действующие после государственной регистрации права собственности и ипотеки. При составлении рейтинга не рассматривались продукты, ориентированные на специальные категории заемщиков: распорядителей материнского (семейного) капитала или иных субсидий, владельцев жилищных сертификатов, военных, госслужащих, сотрудников определенных отраслей (например, работников РЖД ) и пр. В выборку не попали кредиты, для которых указан неполный процентный диапазон.

Продукты ранжированы по размеру процентных ставок, действующих для заемщиков «с улицы», без учета снижения при уплате комиссии, а также без учета льготных ставок для специальных категорий: зарплатных и корпоративных клиентов, вкладчиков банка и пр. Если представлен процентный диапазон, то ранжирование происходило по средней ставке. В случае если процентная ставка по продуктам разных банков совпадала, кредиты были отсортированы в алфавитном порядке по названию кредитной организации.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 27 марта 2018 года.