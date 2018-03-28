Бизнес пожаловался на сокращение субсидий на размер НДС

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С января этого года в силу вступили поправки, которые обязывают бизнес выплачивать НДС с субсидий, полученных на возмещение затрат. В результате каждая субсидия или бюджетная инвестиция сокращается на 18%, которые хочет вернуть государство. Бизнес пожаловался на это уменьшение размера субсидий, пишет газета «Ведомости»

По словам старшего юриста KPMG Андрея Грачева, субсидии регламентируют постановления правительство. В часть субсидий сразу включают НДС, а в некоторые — нет. Бизнесу приходилось возвращать НДС только в первом случае, однако теперь поправки обязывают компании выплатить НДС, даже если субсидия прямо не включает налог.

Нововведения потребовались, чтобы исключить двойное возмещение НДС из бюджета, отмечает издание. Так, бизнес мог купить товары и услуги, а затем возместить по ним НДС из бюджета. После чего компания могла получить субсидию на покрытие расходов вместе с НДС, так как субсидию выдает профильное министерство, а НДС возмещают налоговики

Поправки ударяют по производителям, которые просили у профильных министерств субсидии без НДС, рассказал изданию старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев . По мнению сотрудника сельскохозяйственной компании, было бы проще, если бы государство с самого начала учитывало затраты, которые субсидирует.

Представитель Минсельхоза рассказал, что ведомство не согласовывало эти поправки. Сейчас министерство определяет, какие субсидии подпадают под новые нормы. А в Минпромторге предлагают скорректировать закон о бюджете. В Минфине готовы проанализировать субсидии, которые выдавались на компенсацию расходов без НДС. Однако это не станет общей нормой, рассказал представитель министерства.

По словам председателя общественного совета при Минсельхозе Сергея Королева, субсидии составляют существенную часть дохода от деятельности сельхозпроизводителей. На 2018 году для сельского хозяйства из бюджета выделили субсидии на 242 млрд рублей.

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Поправки о субсидиях внесли неожиданно: проект закона не проходил широкое публичное обсуждение, отмечает Сергей Королев . Виктор Андреев из Taxadvisor рекомендует обращаться в суд по поводу принятого к вычету НДС, если Минфин не пойдет на уступки и не разрешит изменить размер субсидий.

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