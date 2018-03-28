Мартовские контрактные цены ПВХ увеличились на 20 евро

В настоящее время сделки с ценой ПВХ, увеличенной на 20 евро за тонну, являются редкостью. Большинство участников рынка тяготеют, скорее, к пролонгации цен — вероятность их роста или снижения остается незначительной. Однако продление существующих цен на поливинилхлорид будет способствовать улучшению маржи, так как мартовская цена на этилен ниже, чем в предыдущем месяце.

По данным обзора ICIS-MRC, участники рынка поливинилхлорида снизили активность и ожидают результатов переговоров, касающихся поставок сырья в апреле. Мартовский спрос на ПВХ незначительно вырос.