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Мартовские контрактные цены ПВХ увеличились на 20 евро
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Мартовские контрактные цены ПВХ увеличились на 20 евро 

ИнформУпак 51 минуту назад
В настоящее время сделки с ценой ПВХ, увеличенной на 20 евро за тонну, являются редкостью. Большинство участников рынка тяготеют, скорее, к пролонгации цен — вероятность их роста или снижения остается незначительной. Однако продление существующих цен на поливинилхлорид будет способствовать улучшению маржи, так как мартовская цена на этилен ниже, чем в предыдущем месяце.
По данным обзора ICIS-MRC, участники рынка поливинилхлорида снизили активность и ожидают результатов переговоров, касающихся поставок сырья в апреле. Мартовский спрос на ПВХ незначительно вырос.
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