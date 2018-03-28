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Верховный суд отказал в пересмотре исков Потаниной на сумму более 1 трлн рублей
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Верховный суд отказал в пересмотре исков Потаниной на сумму более 1 трлн рублей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РАПСИ
Верховный суд России отказал бывшей жене главе компании «Норникель» Владимира Потанина Наталии Потаниной в пересмотре решений по искам на общую сумму более 1 трлн рублей. Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте Верховного суда.
Из нее следует, что 20 и 21 марта судьи отказались передать две жалобы заявительницы на рассмотрение в кассационном порядке. Потанина пыталась добиться отмены двух решений Пресненского суда Москвы.
25 мая 2017 года районный суд отказался признать совместно нажитым имуществом акции ЗАО «КМ-Инвест» и взыскать в пользу истицы более 215 млрд рублей за половину пакета фирмы. «КМ Инвест» было совместным предприятием Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как «Норильский никель», Росбан», «Силовые машины» и другие. После развода Потаниных ЗАО «КМ Инвест» было переименовано в ЗАО «Объединенные инвестиции» и ликвидировано.
27 июля 2017 года Пресненский суд отклонил иск Наталии Потаниной о выплате в ее пользу около 850 млрд рублей. В этом иске речь шла о признании общим имуществом супругов акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco. Истица просила выплатить денежную компенсацию за причитающуюся ей долю, которая была оценена в почти 850 млрд рублей. Она обжаловала отказ в удовлетворении ее иском в Мосгорсуде, но безуспешно.
Владимир и Наталия Потанина развелись 25 февраля 2014 года после 30 лет брака. Бывшей жене миллиардера досталась лишь компенсация за ее долю в квартире в Скатертном переулке, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье. Тогда же суд обязал Владимира Потанина о выплачиватьалименты бывшей жене в сумме более 8 млн рублей на содержание их младшего 16-летнего сына Василия до достижения им совершеннолетия. Позже бизнесмен через суд ограничил экс-супругу в пользовании алиментами.
В конце 2014 года Потанин снова женился. В 2017 году он занял восьмую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 14,3 млрд долларов.
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