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Закон о выплатах семьям с детьми‑инвалидами планируют принять в Подмосковье 29 марта
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Закон о выплатах семьям с детьми‑инвалидами планируют принять в Подмосковье 29 марта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На ближайшем заседании Мособлдумы, которое пройдет 29 марта, планируется принять закон о ежегодных выплатах в размере 13 тысяч рублей подмосковным семьям, воспитывающим детей-инвалидов школьного возраста, сообщил РИАМО в среду председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы Андрей Голубев.
«В настоящее время на рассмотрении в комитете находится законопроект, который устанавливает ежегодную выплату на форму и питание в размере 13020 рублей семье, где воспитывается ребенок-инвалид, который обучается в образовательном учреждении. Этот закон планируется принять 29 марта», — сказал Голубев.
Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что подмосковные семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды школьного возраста, получат выплату в размере 13 тысяч рублей. По словам министра, эта мера аналогична выплате многодетным семьям на школьную форму и питание.
В Подмосковье проживает порядка 3 тысяч детей-инвалидов, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения.
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