Закон о выплатах семьям с детьми‑инвалидами планируют принять в Подмосковье 29 марта

Андрей Голубев. На ближайшем заседании Мособлдумы, которое пройдет 29 марта, планируется принять закон о ежегодных выплатах в размере 13 тысяч рублей подмосковным семьям, воспитывающим детей-инвалидов школьного возраста, сообщил РИАМО в среду председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы

«В настоящее время на рассмотрении в комитете находится законопроект, который устанавливает ежегодную выплату на форму и питание в размере 13020 рублей семье, где воспитывается ребенок-инвалид, который обучается в образовательном учреждении. Этот закон планируется принять 29 марта», — сказал Голубев.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что подмосковные семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды школьного возраста, получат выплату в размере 13 тысяч рублей. По словам министра, эта мера аналогична выплате многодетным семьям на школьную форму и питание.

В Подмосковье проживает порядка 3 тысяч детей-инвалидов, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения.