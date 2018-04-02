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Прожиточный минимум в Подмосковье снизился на 791 рубль в IV квартале 2017 года
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Прожиточный минимум в Подмосковье снизился на 791 рубль в IV квартале 2017 года 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье за четвертый квартал 2017 года составил почти 11,4 тысячи рублей, это на 791 рубль меньше, чем за третий квартал 2017 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правительства Московской области.
«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за IV квартал 2017 года на душу населения — 11365 рублей, для трудоспособного населения — 12581 рубль, пенсионеров — 8535 рублей, детей — 11097 рублей», — говорится в документе.
В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье составлял 12156 рублей, для трудоспособного населения — 13478 рублей, пенсионеров — 9071 рубль, детей — 11881 рубль.
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