Ошибка главы ФРС: о чем забыл Джером Пауэлл? 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика» Какова вероятность того, что председатель ФРС Джером Пауэлл ошибается? Каковы шансы того, что он ошибается в перспективах роста экономики, направлении ставки по федеральным фондам и самой инфляции? Эти шансы довольно высоки.
MICHAEL REYNOLDS / EPA Центробанки сейчас сталкиваются с проблемой особого случая социалистического расчета в отношении финансовой системы. Как и товарищи в бывшем «восточном блоке», которые пытались скорректировать свои планы, основываясь на ценах, которые можно было видеть на капиталистическом Западе, их лучший выбор — просто следовать рыночным ставкам. К сожалению, рыночные ставки — особенно на коротком конце кривой доходности — подчиняются обратной связи наблюдателя и участника ФРС, поэтому здесь нельзя полностью избежать дилеммы. Ритуал, проводимый с огромной массой «данных», может восприниматься как активная деятельность, но в конечном итоге он не сможет решить проблему. На наших глазах проводится великое упражнение в бесполезности. Для этого ФРС претендует на власть центра управления. В центре внимания — ставка по федеральным фондам, баланс ФРС, экономический застой, пузыри на рынке активов. С чего начать?Пауэлл попал в сферу центробанка необычным способом. К его чести надо признать, он не экономист. Это явный плюс по сравнению с бывшим председателем ФРС Джанет Йеллен. С другой стороны Пауэлл является адвокатом, превратившимся в инвестиционного банкира. Он не провел годы своего взросления, формируясь под влиянием идей Кейнса. Но Пауэлла формировала другая среда — та, в которую он окунулся с первых дней своей жизни. Видите ли, Пауэлл является сыном Имперского города Вашингтон. Он родился, вырос и прожил в этом городе всю жизнь. Он знает как работает столица страны. А именно, он знает, что нужен растущий уровень задолженности, чтобы укреплять берега реки Потомак, что и поможет поддерживать гигантскую команду и контролировать операции по отсасыванию денег. Единственная цель Несколько лет назад, будучи приглашенным ученым в Bipartisan Policy Center, аналитического центра DC, Пауэлл неустанно трудился на зарплату в $1. Он работал с единственной целью, чтобы убедить членов Конгресса — одного за другим — поднять потолок долга. Президент Обама выдвинул кандидатуру Пауэлла в Совет управляющих ФРС. Президент Трамп, горячий сторонник неограниченного объема долга, быстро полюбил Пауэлла. Со времен Алана Гринспена не было председателя ФРС, который действительно понимал бы цель своей работы. Бен Бернанке и Йеллен твердо верили в силу денежно-кредитной политики. Они действительно полагали, что их политика улучшает мир. Понятно, что они вообще не понимали смысла. Пауэлл, как Гринспен, понимает, что политика ФРС служит одной первичной и одной вторичной цели. Основная цель заключается в том, чтобы сохранить доступ к кормушке для банков-членов ФРС. Вторичная цель — направить поезд с легкими деньгами в Вашингтон. ФРС достигает обоих этих целей за счет аналогичных средств: собирая дань с держателей долларов на всей планете. Создание фиатных денег центробанком, помноженное на коммерческие банки и банковскую систему частичного резервирования, выливается в финансовый и экономический хаос. Сделала ли людей богаче гора денег? Лишь некоторых. Печать денег ни на йоту не создает реальное богатство, зато один из ее пагубных эффектов выражается в том, что она приводит к перераспределению существующего богатства от более поздних к более ранним получателям. О чем забыл упомянуть Пауэлл В настоящее время политика ФРС — переход от длительного периода расширения денежной массы к резкому периоду сокращения. Это когда те, кто брали в долг, чтобы создать свой образ жизни — от покупателей домов в ипотеку и до претендентов на искусственное богатство — обанкротились. Вскоре после этого произошел наплыв сверхбогатых, чтобы сгрести эти обломки, получив их с большой скидкой, что еще больше сконцентрировало богатство в течение последующего периода расширения денежной массы. С этой целью Пауэлл выступил на первой пресс-конференции в среду в качестве председателя ФРС. После двухдневного заседания FOMC он объявил, что ФРС повысит ставку федеральных фондов на 25 б.п. — 0,25% — в диапазоне от 1,5% до 1,75%. Затем, после нескольких высказываний по вопросам инфляции, безработицы и экономики, Пауэлл завершил свое выступление на пресс-конференции следующими словами: «Наконец, я хотел бы отметить, что наша программа по сокращению баланса, которая началась в октябре, идет гладко. Мы не намерены менять эту программу. Как мы уже говорили, изменение целевого диапазона для ставки по федеральным фондам является нашим основным средством корректировки позиции денежно-кредитной политики. Как всегда, Комитет готов использовать весь арсенал инструментов, если бы будущие экономические условия обеспечили более приемлемую денежно-кредитную политику, чем это может быть достигнуто исключительно за счет снижения ставки по федеральным фондам».
Инфографика
План ФРС США по сокращению скупки активов
То, о чем Пауэлл забыл упомянуть, но то, что он остро осознает, заключается в том, что усилия ФРС по сокращению баланса наводнят рынок облигаций огромным государственным долгом. Кто купит этот долг? И, кроме того, кто будет финансировать дефицит Казначейства в $1 трлн?Очевидно, кто-то купит трежерис США. Но по какой цене и с какой доходностью? Этот массовый приток госдолга будет куплен по гораздо более низкой цене и с гораздо более высокой доходностью, а эти механизмы будут расти с годами и, в конечном счете, приведут к тому, что лопнет много пузырей на рынке активов, которые искажают сегодняшнюю экономику. Затем, когда экономика начнет сокращаться или начнется крах на рынке, в зависимости от того, что наступит раньше, Пауэлл и ФРС, как покупатели последней инстанции, наводнят финансовую систему изобилием дешевого кредита и мы столкнемся с еще большими экономическими искажениями.