Жители Орловской области задолжали энергетикам более 170 млн

С начала 2018 года года дебиторская задолженность населения за электроэнергию перед ООО «Орловский энергосбыт» выросла на 15,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

По информации на 1 марта 2018 года задолженность составляет 177,6 млн рублей. «Орловский энергосбыт» взыскивает задолженность в судебном порядке, с помощью службы судебных приставов и передаёт информацию о должниках в бюро кредитных историй.

С начала 2018 года было подано 300 заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений в отношении физических лиц, сумма задолженности составила 2,2 млн рублей. В минувшем году у приставов в работе находилось 3 258 судебных дела, на сумму 39 млн рублей. Подобный способ взыскания долгов грозит неплательщикам дополнительными судебными расходами, санкциями со стороны судебных приставов и бюро кредитных историй.

Когда исполнительный документ передаётся в судебных приставов, должник дополнительно платит исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Кроме того накладывается запрет на выезд за границу, если долг превышает 10 тысяч рублей. Также в соответствии с ФЗ «О кредитных историях» гарантирующий поставщик вправе передать информацию о задолженности за коммунальные услуги в бюро кредитных историй.