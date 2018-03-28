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Жители Орловской области задолжали энергетикам более 170 млн
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Жители Орловской области задолжали энергетикам более 170 млн 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С начала 2018 года года дебиторская задолженность населения за электроэнергию перед ООО «Орловский энергосбыт» выросла на 15,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
По информации на 1 марта 2018 года задолженность составляет 177,6 млн рублей. «Орловский энергосбыт» взыскивает задолженность в судебном порядке, с помощью службы судебных приставов и передаёт информацию о должниках в бюро кредитных историй.
С начала 2018 года было подано 300 заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений в отношении физических лиц, сумма задолженности составила 2,2 млн рублей. В минувшем году у приставов в работе находилось 3 258 судебных дела, на сумму 39 млн рублей. Подобный способ взыскания долгов грозит неплательщикам дополнительными судебными расходами, санкциями со стороны судебных приставов и бюро кредитных историй.
Когда исполнительный документ передаётся в судебных приставов, должник дополнительно платит исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Кроме того накладывается запрет на выезд за границу, если долг превышает 10 тысяч рублей. Также в соответствии с ФЗ «О кредитных историях» гарантирующий поставщик вправе передать информацию о задолженности за коммунальные услуги в бюро кредитных историй.
Сообщение Жители Орловской области задолжали энергетикам более 170 млн появились сначала на РИА 57.
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