Роснедра объявили аукционы на три участка в Самарской области с ресурсами 13,8 млн тонн нефти

Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на трех нефтегазовых участках в Самарской области с суммарными ресурсами 13,8 млн тонн нефти по категории Д1, следует из материалов ведомства.

На аукционы выставлены Матьяновский, Хасановский и Подкольский участки.

Прием заявок на участие в аукционах завершился 12 марта 2018 года. Подведение итогов аукционов намечено на 9 апреля 2018 года.

Разовый платеж за участие в аукционе Матьяновский участок составляет 30,8 млн рублей, на Хасановский участок — 16 млн рублей, на Подкольский участок — 9,3 млн рублей.

Матьяновский участок расположен в Похвистневском районе Самарской области. Ресурсы нефти на Матьяновском участке по категории Д0 оцениваются в 2,717 млн тонн, Дл — 1,8 млн тонн, Д1 — 5,1 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,074 млрд кубометров.

Хасановский участок расположен в Камышлинском и Похвистневском районах Самарской области. Ресурсы нефти на Хасановском участке по категории Д0 оцениваются в 0,41 млн тонн, Дл — 2,2 млн тонн, Д1 — 5,2 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,09 млрд кубометров.

Подкольский участок расположен в Кинель-Черкасском и Похвистневском районах Самарской области. Ресурсы нефти на Подкольском участке по категории Д0 оцениваются в 0,81 млн тонн, Д1 — 3,5 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,5 млрд кубометров.