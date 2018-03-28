Японская нефтегазовая Japex запустила новый СПГ-терминал на заводе в порту Сома

Японская нефтегазовая компания Japan Petroleum Exploration (Japex) запустила новый терминал по сжижению природного газа (СПГ) на своем заводе в порту Сома, расположенном в префектуре Фукусима, сообщает компания.

"Новый комплекс состоит из резервуара для хранения СПГ мощностью 230 тысяч кубометром газа, который является одним из крупнейших в Японии , два места стоянки для судов неограниченного морского плавания и баржу для приема и транспортировки СПГ на внутренний рынок", — говорится в сообщении компании.

В Сомо Japex также занимается строительством газовой электростанции рядом с терминалом. Ожидается, что ее запуск состоится в 2020 году.