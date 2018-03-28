Сотрудникам НМИЦ радиологии предложили отдать дневной заработок пострадавшим при пожаре в Кемерово

Сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово объявлен среди сотрудников ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России . Об этом сообщили Агенству «Москва» в пресс-службе НМИЦ радиологии.

«Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн выступил с инициативой оказания посильной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара в Кемерово 25 марта 2018 г. В ТРЦ «Зимняя вишня». В Центре объявлен сбор денежных средств семьям и детям, пострадавшим в пожаре. Любой сотрудник центра, по собственному желанию, может оказать посильную финансовую помощь, отработав всего лишь один рабочий день бесплатно», — рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что все деньги, заработанные сотрудниками центра, будут перечислены в Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

«Наша инициатива по сбору денежных средств может стать хотя бы малейшей помощью и вниманием для тех, кто сегодня в этом очень нуждается. Все сотрудники ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России выражают самые искренние слова соболезнования и поддержки всем пострадавшим и их семьям, которых коснулась эта трагедия», — отметил А. Каприн.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.