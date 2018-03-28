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Сотрудникам НМИЦ радиологии предложили отдать дневной заработок пострадавшим при пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сотрудникам НМИЦ радиологии предложили отдать дневной заработок пострадавшим при пожаре в Кемерово 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово объявлен среди сотрудников ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Об этом сообщили Агенству «Москва» в пресс-службе НМИЦ радиологии.
«Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн выступил с инициативой оказания посильной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара в Кемерово 25 марта 2018 г. В ТРЦ «Зимняя вишня». В Центре объявлен сбор денежных средств семьям и детям, пострадавшим в пожаре. Любой сотрудник центра, по собственному желанию, может оказать посильную финансовую помощь, отработав всего лишь один рабочий день бесплатно», — рассказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все деньги, заработанные сотрудниками центра, будут перечислены в Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
«Наша инициатива по сбору денежных средств может стать хотя бы малейшей помощью и вниманием для тех, кто сегодня в этом очень нуждается. Все сотрудники ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России выражают самые искренние слова соболезнования и поддержки всем пострадавшим и их семьям, которых коснулась эта трагедия», — отметил А. Каприн.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта 2018 г. днем общенационального траура в связи с трагедией.
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