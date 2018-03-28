Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в 2017 г выросла вдвое

Чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» по МСФО в 2017 году выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила рекордные 6,534 миллиарда рублей, сообщила компания.

"За отчетный год чистая прибыль компании выросла более чем в два раза к уровню 2016 года и составила 6,534 миллиарда рублей по сравнению с 3,244 миллиарда рублей годом ранее. Это является рекордным результатом за всю историю ПАО «Трансконтейнер», — говорится в сообщении.

Выручка компании составила 65,567 миллиарда рублей, что на 27,4% выше уровня прошлого года, выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 26,4%, до 27,782 миллиарда рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 19,5%. Показатель EBITDA по итогам 2017 года вырос на 61,6% и составил 11,474 миллиарда рублей, что также является историческим максимумом.