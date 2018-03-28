Иностранный инвестор готов нанимать ямальцев и строить дешевле 

На строительном рынке Ямала ожидается дружественное расширение конкуренции. Компании из соседнего государства, готовые включиться в реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья, возводить школы, дома культуры и даже аквапарки, могут прийти с деньгами и трудоустроить местные кадры. В ближайшее время белорусские партнеры направят на Ямал презентацию проектов. Опыт взаимодействия уже есть — они возводили здания в Губкинском. В случае заключения новых договоров привлекут и местную рабочую силу. Детали взаимодействия Арктического региона и братского государства 23 марта обсудили с послом первый замдиректора департамента международных и внешнеэкономических связей Сергей Урамаев и специалисты ведомства. — Если социальные объекты включены в госпрограмму и есть гарантии финансирования, мы можем подключить к инвестированию белорусские банки, — отметил Василий Кунский, руководитель-советник Отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге. — Недавно я с министром архитектуры и строительства ездил в Сыктывкар, где полностью за белорусские средства успешно возводятся две школы. Подрядчик — госпредприятие, создавшее «дочку» в Калуге, чтобы белорусский банк мог профинансировать строительство. По нашему законодательству иностранному предприятию выделяется 85 процентов от сметной стоимости. Таким образом, мы можем построить любой социальный объект. По расчетам, себестоимость будет ниже, чем предлагают местные компании, — сообщил Василий Кунский, отметив, что в Коми условия схожие с ЯНАО. Есть у зарубежных друзей и другие предложения по сотрудничеству. Например, в области сельского хозяйства. Для Арктического региона важен опыт по продвижению мясной продукции на мировом рынке. Интересны технологии по переработке дикоросов, вопросы, связанные с оборудованием. В то же время в автономном округе дефицит высококвалифицированных кадров, в частности технологов по переработке мясной и молочной продукции. Возможно, выездные практические курсы по обмену опытом смягчат проблему. Еще одно перспективное направление связано с продукцией знаменитого Минского автомобильного завода (МАЗ), конкурирующего с мировыми производителями. — Мы готовы поставлять автотехнику, например, автобусы на газомоторном топливе, приспособленные для эксплуатации на Крайнем Севере, — пояснил Василий Кунский. — Они уже зарекомендовали себя с наилучшей стороны в Тюмени и Екатеринбурге. В муниципалитетах Ямала переход на такие автобусы запланирован, но из-за высокой стоимости пополнение автопарка будет постепенным. Если белорусские партнеры предоставят лизинг на льготных условиях, ямальцы готовы обсудить этот вопрос. В сентябре ямальская делегация во главе с губернатором Дмитрием Кобылкиным готовит визит на V Форум регионов Беларуси и России, который состоится в Могилеве. Программа предусматривает цикл официальных и деловых встреч, будет работать Совет делового сотрудничества. В мероприятии примут участие руководители ключевых предприятий, у которых есть взаимная заинтересованность в расширении экономического взаимодействия, промышленной, сельскохозяйственной кооперации, реализации образовательных проектов. Планируется, что Ямал и Республика подпишут соглашение о сотрудничестве. — Мы открыты для партнерства в любой сфере, — заявил Василий Кунский. В завершение визита он поучаствовал в проекте международного ведомства «Школа юных дипломатов» в Лабытнанги, где рассказал школьникам о дипломатической работе и даже раскрыл некоторые профессиональные секреты.
К СВЕДЕНИЮ У Ямала давние партнерские связи с Минском и Брестом. В апреле 2014 года эти города посетила официальная делегация автономного округа под руководством Дмитрия Кобылкина, подписано соглашение о сотрудничестве с Минским горисполкомом. Годом позже, в ходе ответного визита в Салехард, подобный документ подписан с Брянским облисполкомом. Кроме того, с 2007 года ежегодно ямальская молодежь и ветераны участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Бресте и Минске. В прошлом году надымские школьники побывали в белорусском Борисове.