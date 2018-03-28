Иностранный инвестор готов нанимать ямальцев и строить дешевле

Красный Север: последние новости

Роснефть запустит Харампуровское через два года

Американцы в шоке от молекул СПГ с Ямала

На Ямале проходят поминальные мероприятия о погибших в Кемерово