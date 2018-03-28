Приморские депутаты просят правительство перенести повышение утильсбора на автомобили

Согласно постановлению правительства РФ от 19 марта 2018 года № 300, с 1 апреля ставки утилизационного сбора по некоторым наиболее востребованным видам автомобилей (с объемом двигателя от 1 тыс. до 3 тыс. куб. см — прим. ТАСС) должны быть увеличены от 50% до 90%.