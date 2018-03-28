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Приморские депутаты просят правительство перенести повышение утильсбора на автомобили
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Приморские депутаты просят правительство перенести повышение утильсбора на автомобили 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Депутаты законодательного собрания Приморского края обратились к правительству РФ с просьбой перенести срок введения повышенного утилизационного сбора на автомобили с апреля на сентябрь. Обращение в адрес председателя правительства было принято в среду, в нем отмечается, что тема импортных пошлин на автомобили, утилизационных и экологических сборов всегда была особенно чувствительной для Приморья.
Согласно постановлению правительства РФ от 19 марта 2018 года № 300, с 1 апреля ставки утилизационного сбора по некоторым наиболее востребованным видам автомобилей (с объемом двигателя от 1 тыс. до 3 тыс. куб. см — прим. ТАСС) должны быть увеличены от 50% до 90%.
"Такое значительное увеличение утилизационного сбора и введение его в сжатые сроки не дали возможности гражданам и юридическим лицам Приморского края, которые приобрели автомобили до вступления в силу постановления правительства, оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям. Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, это приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае. В целях защиты интересов жителей Приморского края комитет предлагает обратиться в правительство с просьбой перенести срок введения увеличения утилизационного сбора с 1 апреля на 1 сентября 2018 года", — зачитал обращение на сессии заксобрания глава комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян.
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