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Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2017 году выросла на 14,7%
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Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2017 году выросла на 14,7% 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Реальное время
Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году выросла на 14,7% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 123,139 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
При этом выручка компании от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности в 2017 году составили 681,2 миллиарда рублей, показав рост на 17,4%.
"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер «Татнефти» — госхолдинг «Связьинвестнефтехим» — владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит «золотая акция».
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