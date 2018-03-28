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В «Нафтогазе» рассказал о встрече с представителями «Газпрома»
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В «Нафтогазе» рассказал о встрече с представителями «Газпрома» 

Украина.ру 29 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом гласит заявление компании в Facebook.
«Встретились с «Газпромом». Поговорили. Российская монополия отказывается исполнять решение Стокгольмского арбитража о поставке газа. Россияне также не отвечают на вопрос, когда заплатят $2,56 млрд по решению суда. Собственно, уже $2,58 млрд, так как на задолженность каждый день начисляются проценты», — отметили в «Нафтогазе».
При этом в «Нафтогазе» упомянули о «деле Скрипаля» и отметили, что в Европе никто не захочет иметь дела с «Газпромом».
В то же время, ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Таким образом, получены все необходимые документы для реализации проекта «Северный поток-2».
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