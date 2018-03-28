В «Нафтогазе» рассказал о встрече с представителями «Газпрома»

Об этом гласит заявление компании в Facebook.

«Встретились с «Газпромом» . Поговорили. Российская монополия отказывается исполнять решение Стокгольмского арбитража о поставке газа. Россияне также не отвечают на вопрос, когда заплатят $2,56 млрд по решению суда. Собственно, уже $2,58 млрд, так как на задолженность каждый день начисляются проценты», — отметили в «Нафтогазе»

При этом в «Нафтогазе» упомянули о «деле Скрипаля» и отметили, что в Европе никто не захочет иметь дела с «Газпромом».