В «Нафтогазе» рассказал о встрече с представителями «Газпрома» 

Об этом гласит заявление компании в Facebook.
«Встретились с «Газпромом». Поговорили. Российская монополия отказывается исполнять решение Стокгольмского арбитража о поставке газа. Россияне также не отвечают на вопрос, когда заплатят $2,56 млрд по решению суда. Собственно, уже $2,58 млрд, так как на задолженность каждый день начисляются проценты», — отметили в «Нафтогазе».
При этом в «Нафтогазе» упомянули о «деле Скрипаля» и отметили, что в Европе никто не захочет иметь дела с «Газпромом».
В то же время, ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Таким образом, получены все необходимые документы для реализации проекта «Северный поток-2».