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Уникальная аглофабрика строится на ММК
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Уникальная аглофабрика строится на ММК 

Уралинформбюро 48 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Аналогов в России нет.
Строительство уникальной современной аглофабрики продолжается на Магнитогорском металлургическом комбинате. Реализация масштабного проекта началась в декабре 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Сначала была распланирована территория и подготовлены фундаменты, сейчас специалисты монтируют конструкции. Первой выросла электрическая подстанция, которая уже готова подать на стройплощадку аглофабрики, аналогов которой нет в России.
В декабре 2017 года на склады ММК было завезено почти 2,5 тысячи тонн оборудования от китайской «Синостил», всего в рамках контракта компания намерена поставить порядка 22 тысяч тонн оборудования общей стоимостью 6,7 миллиарда рублей. В целом капвложения в проект составят около 22 миллиардов рублей.
Ввод аглофабрики №5 в эксплуатацию намечен на 2019 год. Предприятие будет производить высококачественный агломерат для домен ММК посредством самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Это позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда работников фабрики. Устаревшая четвертая аглофабрика будет закрыта.
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