Уникальная аглофабрика строится на ММК

Строительство уникальной современной аглофабрики продолжается на Магнитогорском металлургическом комбинате . Реализация масштабного проекта началась в декабре 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Сначала была распланирована территория и подготовлены фундаменты, сейчас специалисты монтируют конструкции. Первой выросла электрическая подстанция, которая уже готова подать на стройплощадку аглофабрики, аналогов которой нет в России.

В декабре 2017 года на склады ММК было завезено почти 2,5 тысячи тонн оборудования от китайской «Синостил», всего в рамках контракта компания намерена поставить порядка 22 тысяч тонн оборудования общей стоимостью 6,7 миллиарда рублей. В целом капвложения в проект составят около 22 миллиардов рублей.

Ввод аглофабрики №5 в эксплуатацию намечен на 2019 год. Предприятие будет производить высококачественный агломерат для домен ММК посредством самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Это позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда работников фабрики. Устаревшая четвертая аглофабрика будет закрыта.