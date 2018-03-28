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ММК продолжает строительство новой аглофабрики
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ММК продолжает строительство новой аглофабрики 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ТАСС, 28 марта. На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается масштабное строительство современной аглофабрики, аналогов которой нет в России. В декабре 2016 года строители приступили к подготовительным работам — по планировке территории и подготовки монтажа фундаментов. Сегодня на площадке полным ходом идет монтаж конструкций, сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК» со ссылкой на телекомпанию «ТВ-ИН».
В первую очередь на площадке была возведена электрическая подстанция. Она уже подключена к высоковольтной линии и готова к подаче дополнительного напряжения на строительную площадку аглофабрики. В декабре 2017 года на склады Магнитогорского металлургического комбината поступило около 2,5 тыс. тонн контрактного оборудования компании «Синостил». Всего китайские партнеры обязуются поставить порядка 22 тыс. тонн оборудования.
Стоимость закупаемого у китайской стороны контрактного оборудования — 6,7 млрд рублей. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы, составят около 22 млрд рублей.
После того как оборудование будет растаможено, начнётся его монтаж. Помощь в этом окажут, в том числе, и китайские инженеры.
"Наша зона ответственности — подготовительные работы на территории и возведение агломашин, — отметил руководитель проекта строительства аглофабрики №5 Чэнь Дасунь. — Уже смонтирована площадка для строительства агломашины и охладителя".
Аглофабрика № 5 будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Она обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. С ее пуском 4-я аглофабрика, морально и физически устаревшая, будет выведена из строя. Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. За счет снижения воздействия вредных производственных факторов будут улучшены условия труда работников фабрики.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA — $1,956 млрд
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