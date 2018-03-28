Пирамида Tesla начала рушиться?

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика» Пирамида Tesla начала рушиться. Акции производителя электромобилей рухнули более чем на 8% после того, как агентство Moody's снизило рейтинг компании с «B2» до «B3», присвоив негативный прогноз. В Moody's отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже.

Zerohedge

Облигации компании также подверглись массированным продажам. Доходность бумаг превысила 7%. Финансовое положение произовдителя электрокаров ставится под сомнение. Некоторые эксперты и вовсе предрекают скорое банкротство. В частности, в Vilas Capital Management такой исход считают неизбежным. По оценкам фонда, в ближайшие полтора года Tesla понадобится около $8 млрд для финансирования операционных убытков, капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала, однако для этого нужны либо инвесторы, либо доступ на долговой рынок. Учитывая текущую доходность и мусорные рейтинги, сделать это будет крайне трудно.

Zerohedge

Кроме того, инвесторы обращают внимание на тот факт, что акционеры одобрили главе Tesla Илону Маску рекордный компенсационный план, согласно которому он будет получать около 5 миллиардов долларов в год — больше, чем управляющие всех компаний, входящих в индекс S&P 500 вместе взятых. Впрочем, то, что мы сейчас наблюдаем — это скорее следствие событий произошедших ранее. Во-первых, снижение рейтинга Tesla было ожидаемо, во вторых, инвесторы и спекулянты достаточно давно выстраивают «короткую» позицию по облигациями компании.

Zerohedge