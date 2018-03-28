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Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
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Нефть: попытка обновить максимумы не удалась 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика» Цены на нефть не смогли покорить максимумы года. Достигнув отметки в $71, цена за баррель смеси Brent пошла вниз. Одним из поводов стал резкий рост запасов углеводов США. По данным Американского института нефти (API), за неделю коммерческие запасы сырья в стране подскочили более чем на 5 миллионов баррелей. Запасы нефти в хранилище в Кушинге подскочили на 1,65 млн баррелей.
Zerohedge
Запасы бензина, правда, при этом сократились почти на 6 миллионов, но всё же негативные настроения оказались сильнее. Да и в целом на рынках преобладал пессимизм. Так, отскок на американском фондовом рынке завершился, индексы снова пошли вниз. Так, Dow Jones потерял почти 1,5%, S&P 500 — 1,7%, а высокотехнологичный Nasdaq и вовсе рухнул почти на 3%.
Zerohedge
Нефть просто не могла продолжать штурм годовых максимумов. Сегодня, напомню, выйдут уже официальные данные от Минэнерго США, за которыми рынок следит особо внимательно. Напомним, что теперь нефтяные фьючерсы торгуются еще и в Китае — в юанях и в достаточно больших объемах. Поэтому стоит отметить, что накануне в Шанхае фьючерсы на нефть с поставкой в сентябре снизились на 1,7% до 426,4 юаней ($68 долларов США) за баррель. В целом же, стоит отметить, что ситуация на рынках остается крайне напряженной и нестандартной. Дело в том, что в этот раз обвал фондовых рынков не сопровождается обвалом цен на нефть, скорее наоборот. Более того, если раньше инвесторы уходили в доллар, покупали трежерис, то сейчас спроса на американскую валюту не наблюдается. Индекс доллара к корзине шести основных валют находится на минимуме с середины февраля. Также стоит отметить, что нет тотального ухода от рисков, скорее сдуваются имеющиеся на рынке пузыри. Российский долговой рынок, например, чувствует себя достаточно стабильно. Кстати, сегодня Министерство финансов выполнит план привлечения займов на текущий квартал. На аукционах по размещению ОФЗ инвесторам предложат бумаги на сумму 30 миллиардов рублей. Это два выпуска: с погашением в феврале 2024 года на 20 миллиардов рублей и с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов рублей. В этом году спрос на российские облигации очень высокий. Неделей ранее, в частности, ведомство разместило бумаг на 30 миллиардов с спросом втрое превысившим предложение.
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