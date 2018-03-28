СМИ: ЦБ хочет разделить убытки от санации с владельцами банков

Представитель регулятора подтвердил существование этих поправок в документ, который в настоящее время находится на межведомственном согласовании.

Отмечается, что размер убытков будет определяться исходя из того, что Банк России мог бы не выдавать средства на санацию бесплатно либо по льготной процентной ставке, а разместить эти деньги по ключевой ставке, которая действовала на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового секторов.