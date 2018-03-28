«Мотовилихинские заводы» в Перми обанкротились. Что это значит?

Суд признал «Мотовилихинские заводы» банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство — должника устранят от управления производством, назначат нового управляющего, который, за счет продажи имущества, попытается закрыть долги предприятия. Всё это — результат затяжных финансовых проблем, говорят на заводе. На конец февраля сумма задолженности составляла 13,8 миллиардов рублей. Но рабочих оно коснуться не должно.

Начало процедуры банкротства объявили еще в 2017 году. Тогда с иском в арбитражный суд обратилась владимирская компания «Сигнал» (входит в холдинг госкорпорации «Ростех» , как и «Мотовилихинские заводы»). «Сигналу» пермские заводы задолжали более 30 миллионов рублей. Сейчас на предприятии проведут оценку и инвентаризацию имущества. Кредиторами «Мотовилихинских заводов» значатся десятки компаний, сообщает «Коммерсант».

— Предприятие уже давно находится в затяжном кризисе, генерирует убытки и накапливает долги на протяжении последних нескольких лет, — прокомментировали 59.ru в пресс-службе компании.

Основными причинами ухудшения финансового «Мотовилихинских заводов» в пресс-службе компании называют его закредитованность, низкую рентабельность госконтрактов, снижение доли экспортных контрактов по военным заказам.

Сейчас предприятие «Мотовилихинские заводы» производит военную технику, металлургическую продукцию и нефтепромысловое оборудование. Согласно информации на сайте компании, в коллективе около шести тысяч человек. Мы поговорили с несколькими рабочими и узнали, что среди сотрудников уже ходят слухи о сокращении персонала.

«Слышал, около 400 рабочих сокращать будут, примерно в апреле. Но в каком отделе — не говорят», — написал 59.ru один из сотрудников компании.

Второй сотрудник, который трудится на предприятии с 2014 года, рассказал, что также слышал о сокращении, но назвал это «домыслами».

— Я — патриот своего завода, люблю свою работу, — рассказал пермяк. — Считаю, что такое огромное и мощное предприятие закрывать нельзя, так как оно кормит много семей. Здесь всё создано силами тех людей, кто действительно заинтересован в работе, любит ее.

При этом сотрудник отметил, что сокращение всё же могло коснуться тех, «кто не приносит Мотовилихе какой-то пользы».

Еще один работник завода Александр рассказывает: «На заводе все нормально, продукция выпускается, люди приходят на работу в положенный срок». Но при этом царит «атмосфера неопределенности».

В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» 59.ru пояснили, что открытие конкурсного производства не означает прекращение производственной деятельности.

— Сейчас у нас есть определенные контракты, и мы продолжаем выполнять гособоронзаказ (рассчитан до 2027 года — прим. Ред.), — рассказали в пресс-службе.

Также на заводе уточнили, что у исполняющего обязанности конкурсного управляющего «нет задачи провести массовые сокращения».

— Мы должны выполнить госзаказ, нам ведь нужны квалифицированные кадры, — отметили в пресс-службе заводов. — Да, в рамках оптимизации производства на разных участках компании бывают сокращения, но зачастую сотрудников просто переводят на другие рабочие места.