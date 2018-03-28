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Крупный бизнес вложил в Алтайский РСХБ превысил 6 млрд рублей
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Крупный бизнес вложил в Алтайский РСХБ превысил 6 млрд рублей 

АиФ — Алтай 1 час назад
По данным на 26 марта 2018 года объем привлеченных средств клиентов сегмента крупного бизнеса Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил 6 млрд рублей. Рост с начала года составил 25% или более 1,2 млрд рублей. При этом объем срочного портфеля данной категории клиентов превысил 5,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 24,6%, объем привлеченных средств клиентов на расчетных счетах составляет 143 млн рублей — увеличение с начала года составило более 47,8%.
Россельхозбанк на Алтае продолжает укреплять свои позиции в депозитном сегменте. Всего с начала года корпоративные клиенты разместили в Алтайском филиале Банка более 1,5 млрд рублей. Начиная с января текущего года, итоговый прирост депозитного портфеля юридических лиц составил 16%.
«Депозитные программы Россельхозбанк являются удобным инструментом для управления накоплениями, увеличения доходов, а также позволяют повышать отдачу оборотных средств наших клиентов, а это, в свою очередь, положительно влияет на стабильный рост депозитного портфеля филиала», — отметил заместитель директора филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349.
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