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Россиянам списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россиянам списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Приставы списали 2,2 трлн руб. безнадежных долгов россиян в прошлом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 трлн руб. из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму", — заявили в ФССП.
Как стало известно, число прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел на 1,9 трлн руб.
В ФСПП объяснили, что рост списаний безнадежных задолженностей россиян связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.
В прошлом году сообщалось, что более 50% россиян имеют непогашенные кредиты.
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