Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 31 базисный пункт 

Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 28 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,2785 юаня за доллар, повысившись на 31 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2816 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7910 юаня за евро, 5,9559 юаня за 100 иен, 0,80019 юаня за сянганский доллар, 8,9015 юаня за фунт стерлингов, 9,1330 рубля за юань. -0-