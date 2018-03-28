Ещё
Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 31 базисный пункт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 31 базисный пункт 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 28 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,2785 юаня за доллар, повысившись на 31 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2816 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7910 юаня за евро, 5,9559 юаня за 100 иен, 0,80019 юаня за сянганский доллар, 8,9015 юаня за фунт стерлингов, 9,1330 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
На первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа построены производственные мощности для добычи 10 млрд кубометров в год Объем внешней торговли Китая со странами вдоль "Пояса и пути" через КПП Маньчжоули превысил 10 млрд юаней Украина и ЕС укрепят взаимодействие в сфере промышленности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным474
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля159
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации74
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»39
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение