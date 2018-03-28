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Сервис для общения бизнеса с клиентами Intercom привлек $125 млн И стал единорогом
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Сервис для общения бизнеса с клиентами Intercom привлек $125 млн И стал единорогом 

Inc. 56 минут назад
Фото: Inc.
Платформа для общения компаний с клиентами Intercom привлекла $125 млн от группы инвесторов во главе с фондами Kleiner & Perkins и Google Ventures. В результате оценка стартапа выросла до $1,250 млрд, пишет Business Insider.
Глава Intercom Иохан МакКейб в разговоре с издание заявил, что достижение статуса единорога никогда не было целью для компании. «Это то, что происходит, когда у вас есть немного удачи, одержимость идеей и желание сделать клиентов более успешными и счастливыми», — рассказал он.
Привлеченные средства компания направит на расширение штата, международную экспансию и разработку новых продуктов. Сейчас в Intercom работает более 500 сотрудников, в ближайшее время компания наймет еще 350 человек.
Как отмечает издание, компания выступает против удаленной работы — «члены команды всегда работают в том же месте, что и их коллеги». В будущем компания намерена строить кампусы, в которых сотрудник смогут жить и работать.
Intercom работает с 2011 года. Сейчас у компании более 20 тысяч платных подписчиков, которые приносят стартапу $50 млн в год.
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