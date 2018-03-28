Сервис для общения бизнеса с клиентами Intercom привлек $125 млн И стал единорогом

Платформа для общения компаний с клиентами Intercom привлекла $125 млн от группы инвесторов во главе с фондами Kleiner & Perkins и Google Ventures. В результате оценка стартапа выросла до $1,250 млрд, пишет Business Insider.

Глава Intercom Иохан МакКейб в разговоре с издание заявил, что достижение статуса единорога никогда не было целью для компании. «Это то, что происходит, когда у вас есть немного удачи, одержимость идеей и желание сделать клиентов более успешными и счастливыми», — рассказал он.

Привлеченные средства компания направит на расширение штата, международную экспансию и разработку новых продуктов. Сейчас в Intercom работает более 500 сотрудников, в ближайшее время компания наймет еще 350 человек.

Как отмечает издание, компания выступает против удаленной работы — «члены команды всегда работают в том же месте, что и их коллеги». В будущем компания намерена строить кампусы, в которых сотрудник смогут жить и работать.

Intercom работает с 2011 года. Сейчас у компании более 20 тысяч платных подписчиков, которые приносят стартапу $50 млн в год.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!