Трамп попросит у Пентагона денег на стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп изучает возможность финансирования возведения стены на границе с Мексикой за счет Пентагона или путем увеличения сбора за пересечение границы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно бюджету США на остаток 2018 финансового года, Пентагон получит примерно на 61 миллиард долларов больше, чем в прошлом году. Однако вместо запрошенных 25 миллиардов долларов на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики отпущено лишь 1,6 миллиарда долларов.

Между тем Конгресс следит за целевым расходованием каждого доллара. Любые изменения в согласованные статьи расходов потребуют согласия законодателей, которые вряд ли позволят американскому лидеру использовать средства Пентагона на строительство стены.