ЦБ разделит убытки от санации с владельцами банков

ЦБ хочет разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Это следует из подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок в закон «О банкротстве». Документ находится на межведомственном согласовании. «Ведомости» ознакомились с ними, представитель ЦБ их подтвердил.

Определяться величина убытков будет исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора. При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, передал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев . После введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших банк, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, следует из его слов.

Средства для пополнения капитала банка или страховщика ЦБ передает фонду под 0% на 20 лет, указано в поправках.

Какими могли бы быть потери

Санацией страховщиков ЦБ пока не занимается — этого не предусматривает действующее законодательство. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что поправки Минфина и ЦБ будут приняты уже в апреле.

Санацией банков силами Фонда консолидации ЦБ занимается с лета — санированы « ФК Открытие », Бинбанк , «Рост банк» и Промсвязьбанк . На докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб., и вплоть до конца декабря у банка было 710 млрд руб. ликвидности от ЦБ.

Если предположить, что поправки об убытках на момент санации банка уже действовали бы, то по вложениям в капитал «ФК Открытие» регулятор мог бы предъявить убытки примерно на 752 млрд руб., а по предоставленной ликвидности — примерно на 11,7 млрд руб., исходя из величины ключевой ставки на момент выдачи средств и того, что средства на капитал выданы на 20 лет, подсчитал ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Промсвязьбанк прямых вливаний в капитал от ЦБ не получал, но привлекал финансирование на 330 млрд руб., убыток ЦБ мог бы составить около 3,5 млрд руб., говорит он. У Бинбанка ликвидность ЦБ на 415 млрд руб., а также 56,9 млрд руб. средств в капитале — потери ЦБ могли бы составить 5,4 млрд и 82,5 млрд руб., заключает он.

При этом средства, потраченные на санацию банков, ЦБ рассчитывает вернуть, хоть и допускает возможность потерь — регулятор планирует продавать санированные банки.

Презумпция невиновности

Логика ЦБ понятна, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный . ЦБ хочет переложить часть расходов на санацию на прежних собственников: при санации банк продолжает работать, поэтому привлечь собственников к субсидиарной ответственности нельзя. Привлекать их к ответственности можно тремя способами: уголовные дела, возмещение убытков в гражданском порядке, оспаривание сделок, проведенных до начала санации, перечисляет Тертычный.

«Остается вопрос — как будет определяться вина собственника, будет ли это безусловная ответственность? — продолжает он. — Сейчас гражданское право предусматривает ограниченную ответственность». Поправки ЦБ и Минфина могут превратить ответственность в неограниченную, говорит Тертычный.

Предложение спорное — оно противоречит принципу презумпции невиновности, считает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин : сначала суд должен устанавливать виновность, а потом можно говорить о взыскании расходов.

Кредитор последней инстанции

ЦБ исходит из концепции альтернативных издержек, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . С экономической точки зрения это не выглядит аномальным — взыскание убытков позволит нейтрализовать издержки от вынужденной эмиссии для вливания средств в капитал банков. Однако смущает, что в данном случае речь идет о регуляторе, который имеет возможность постоянно мониторить банки, продолжает она: «ЦБ в том числе надзорный орган, и нельзя сказать, что он не контролирует то, что происходит в банковском секторе». В случае санации часть ответственности ляжет и на регулятора, резюмирует Орлова.

Вопрос с взысканием убытков за предоставленную ликвидность не очень понятен, соглашается Тертычный. Собственник не может нести ответственность за набег на банк вкладчиков, это задача ЦБ — предотвращать панику и давать ликвидность, говорит он: «Ни у одного банка нет столько мгновенной ликвидности, чтобы расплатиться с большей частью вкладчиков сразу».

Если бы ЦБ не должен был санировать банки, он бы и не проводил дополнительную эмиссию, соответственно, и альтернативных вложений быть бы не могло, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров . «Странно ставить вопрос об упущенной выгоде, ведь ЦБ не может вести кредитно-хозяйственную деятельность, т. е. выдавать деньги под процент и на этом зарабатывать». ЦБ кредитует банки, но делает это во исполнение своего мандата как регулятора, чтобы избежать негативных последствий для сектора, продолжает Тихомиров: «В некоторых случаях он может становиться кредитором последней инстанции».