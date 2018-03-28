ЦБ предложил разделить убытки от санации с владельцами банков

При определении размера убытков регулятор будет исходить из того, что те деньги, которые он передавал для санации по льготной ставке или вообще бесплатно, можно было бы разместить на рынке по более выгодной ключевой ставке.

Кроме того, в качестве полученного ущерба будет квалифицироваться не только результат непосредственного вливания финансовых средств в капитал санируемой кредитной организации, но и выдача этих средств по ставке ниже имеющейся на рынке даже на возвратной основе.