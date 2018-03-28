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Сельхозпроизводители смогут получить льготные кредиты под 5% годовых
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Сельхозпроизводители смогут получить льготные кредиты под 5% годовых 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Фермеры и производители продуктов питания смогут получить льготные кредиты под 5 процентов годовых на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Первым начнет выдавать такие льготные кредиты Сбербанк, с которым сегодня Минпромторг России заключил соглашение по субсидированию выпадающих доходов.
По словам вице-президента Сбербанка Андрея Шарова, планируется профинансировать приобретение техники на сумму более 5 млрд рублей. Как подчеркивают в Минпромторге, льготное кредитование будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий и сохранению рабочих мест.
"В 2018 году благодаря данной мере планируется реализовать технику по трем отраслям промышленности в объеме порядка 4000 единиц", — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
На субсидирование выпадающих доходов банкам в бюджете запланированы средства в размер 2 млрд рублей. Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у которого заключено соглашение с Минпромторгом России, и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Все бремя получения субсидии и оформления документов ложится на банк.
Действие программы льготного кредитования распространяется в отношении кредитов, выданных в рублях в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 5 лет.
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