Россиянам начнут выдавать льготные кредиты на покупку деревянных домов

Правительство запустит программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.

В рамках программы с 1 апреля по 30 ноября 2018 года физические лица, приобретающие в кредит деревянные дома заводского изготовления, смогут снизить ставку займа на пять процентов. При этом заёмщик должен будет внести предоплату в размере не менее 10 процентов от стоимости конструкции. Максимальный размер кредита равен 3,5 миллиона рублей.

Чтобы получить кредит с субсидированными процентами, клиенту нужно заключить договор подряда на строительство дома и предоставить компании-производителю необходимые для получения займа документы. Организация сама передаст информацию о клиенте в банк, который будет принимать решение о выдаче кредита.

Согласно документу, государство возместит банкам выпадающие доходы за счёт субсидий. Договор о выплате кредитной организации будет заключаться с Минпромторгом

На реализацию программы выделено 197,7 миллиона рублей.